أسطورة ليفربول: "صلاح" أسرع لاعب في تاريخ الفريق يحرز 50 هدف في الدوري الإنجليزي

اخبار الخليج 365 365/ تحدث أسطورة ليفربول روبي فولر عن نجم الريدز المصري محمد صلاح، في حوار مطول مع الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي، على هامش قيادته لفريق أساطير ليفربول في مباراته الودية أمام أساطير ميلان.

وقال «فولر»: «أرقامه رائعة، حقًا هي كذلك، عندما تشاهده يلعب تعلم أنك تضمن الحصول على فرص وبشكل واضح إذا استمر في الحصول على فرص سيستمر في تسجيل الأهداف. لذا أعتقد أنه كان أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يحرز 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهذا في ذاته، حين تفكر في جودة المهاجمين واللاعبين الذين لعبوا للنادي، فهو مذهل».

وأضاف المهاجم السابق للريدز: «الطريقة التي لعب بها كرأس حربة لم تفاجئني لأن بشكل ما كنت تعرف أنه لاعب جيد بصرف النظر عن المكان الذي يلعب فيه، كنت تعلم أنه سيحصل على الفرص، أحيانًا يركل الكرة بشكل غير تقليدي قليلًا، أقصد ليس بطلاقة بعض المهاجمين في الماضي في الطريقة التي يضرب بها الكرة، ولكن هذا لا يهم حقًا، هو فعال. لست متفاجئ لأن حين تنظر إلى بعض أهداف العام الماضي وهذا العام، يسجل أهدافًا من لاشئ. أعتقد أنه لاعب جيد وبصرف النظر في أي جيل تنظر، اللاعبون الجيدون يمكنهم اللعب في أي مكان وهو لاعب ذكي».

ويرى «فولر» أن مرونة «صلاح» في اللعب في مراكز مختلفة يخدم مدربه يورجن كلوب، موضحًا: «أعتقد أن كرة القدم تغيرت. منذ سنوات، كان هناك رقم 9 ورقم 10، لذا بشكل ما كان لديك اثنين، الآن تلعب بواحد أو ثلاثة بكثير من الدعم، لذا بغض النظر أين تلعب في الثلاثي الهجومي، أعتقد إذا كنت لاعبًا جيدًا ويمكنك خلق الفرص وخلق المساحات لنفسك، لذا بالتأكيد ستسجل أهداف أكثر. أعتقد أنه أثبت أن بإمكانه خلق المساحات لنفسه ولزملائه كذلك، ومن الواضح أنه يلعب في فريق جيد يخلق له الأشياء، لذا هو ارتباط من الجنة».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم، طرق اللعب تتغير، ولكني أعتقد أننا نحصل على الاستفادة من إمكانيته اللعب في مراكز معينة في الثلاثة الهجومي، لأنني أعتقد أنه أثبت أنه بصرف النظر في أي مركز يلعب في الثلث الهجومي، دائمًا ما يخلق الفرص ودائمًا يسجل».

وانتقل صاحب الرقم 9 السابق للحديث عن زيادة رغبة «صلاح» في إحراز الأهداف وحصوله على مسؤولية تنفيذ ركلات الجزاء قائلًا: «قد يكون الأمر متعلق بلاعبين آخرين أو أن أحد أعضاء الجهاز الفني قال له أنت تنفذ ركلات الجزاء وسنساعدك على تسجيل المزيد من الأهداف وسنساعدك على أن تكون لاعبًا أكثر شمولًا».

وتابع: «هو ليس جشعًا أو أنانيًا بشكل لا يصدق، لذا لن أرى الأمر بهذا الشكل، ولكن أعتقد أن طريقة لعبه تغيرت ويبدو أكثر تركيزًا أو أكثر صراحة من ناحية رغبته في إحراز الأهداف وأن يصبح هدافًا عظيمًا. أعتقد أنه أحيانًا تحتاج القليل من الأنانية وهو لديه ذلك. لا أقول إنه شئ جيد أو سئ، ولكن إذا نظرت إلى المهاجمين العظماء السابقين، سواء لعبوا لليفربول أو لا، دائمًا كان لديهم قليل من الجشع بداخلهم، لذا هو أمر جيد بالنسبة له وبالتأكيد جيد بالنسبة لنا».