وأضافت: "أما بالنسبة لطبيعة الإصابات فهي كدمات خفيفة وخدوش، حيث يقدم العلاج المطلوب للمصابين وتحديد ضرورة الدخول إلى المستشفى".
ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة تقل مجموعة من العمال.
ووفقا للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى فقدان سائق الحافلة سيطرته عليها، مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة المتوقفة على جانب الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 21 شخص في تصادم حافلة بـ"روسيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.