إصابة 21 شخص في تصادم حافلة بـ"روسيا"

اخبار الخليج 365 365/ أصيب 21 شخصا جراء اصطدام حافلة بشاحنة في مدينة نيجني نوفغورود وسط روسيا.

وقالت الإدارة العامة لشؤون مقاطعة نيجني نوفغورود بوزارة الطوارئ الروسية في بيان لها: "عدد ركاب الحافلة 37 شخصا. وتقوم فرق الإسعاف بتقديمالمساعدات الطبية المطلوبة لــ21 شخصا في مكان الحادث مباشرة، بينما تم نقل 13 شخصا إلى مشفى سيماشكو في مقاطعة نيجني نوفغورود".

وأضافت: "أما بالنسبة لطبيعة الإصابات فهي كدمات خفيفة وخدوش، حيث يقدم العلاج المطلوب للمصابين وتحديد ضرورة الدخول إلى المستشفى".

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة تقل مجموعة من العمال.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى فقدان سائق الحافلة سيطرته عليها، مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة المتوقفة على جانب الطريق.