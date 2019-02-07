تظاهرات السودان تتحدى "ود البشير" (تقرير)

رغم النبرة الودية الأخيرة التي تحدث بها الرئيس السوداني عمر البشير عن المتظاهرين، إلا أنها لم تكن شفيعة للقيام بدور التصالح بينه وبين من يخرجون ضده منذ ديسمبر الماضي احتجاجًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في كل أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

و استخدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير نبرة تصالحية جديدة مع المتظاهرين أمس الأربعاء قائلا إن معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم، وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة: "معظم المحتجين من الشباب، وهناك دوافع دفعتهم للخروج إلى الشارع من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار، وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين".

وأضاف أن غضب الشبان "نابع من التطبيق الخاطئ لقانون النظام، بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية".

وذكر البشير أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم، لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلا: "يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة والشرطة والنيابة لوقف هذا".

و أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتعلق بالاحتجاجات سيفرج عنهم، مؤكدا تفهمه لدوافع المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الاوضاع المعيشية.

وكان وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء السوداني، قد أدلا بتصريحات مشابهة في الأيام الأخيرة.

وأكد البشير في تصريحات صحفية، أنه تمت دعوة المتحتجين إلي القصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن دوافع خروجهم للشارع كانت بسبب التضخم، وارتفاع الأسعار والوظائف المحدودة.

ورغم تلك التصريحات، دعا تجمع المهنيين السودانيين، و3 تنظيمات سياسية معارضة، للخروج، اليوم، فى موكب أطلق عليه اسم «موكب السودان» فى كل المدن والقرى السودانية، وأوضح التجمع، فى بيان، أن مسارات المواكب ستنطلق فى أحياء الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحرى، وغيرها من المدن، بعد تجدد الاحتجاجات الليلية فى الخرطوم، التى طالبت برحيل الرئيس عمر البشير، وتصدت لها قوات الشرطة والأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واعتقال عدد من المحتجين.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، أمل البيلى، إن الاحتجاجات الشعبية التى شهدتها البلاد ليست «ثورة جياع»، مشيرة إلى أن المحتجين «شباب، وأغلبهم ميسور ومتوسط الحال»، وأكدت استعداد الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات لتخفيف حدة الفقر بولاية الخرطوم، مشيرة إلى أن حوالى 2 مليون أسرة مستهدفة بالمشروعات، وأعلنت صرف منح كدعم مباشر للأسر الفقيرة، وإطلاق 10 آلاف مشروع جديد استجابة لحاجات المواطنين، وفق صحيفة «آخر لحظة» السودانية.