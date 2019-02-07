مقتل 5 بانفجار منجم فحم بجنوب إفريقيا

اخبار الخليج 365 365/ ذكرت هيئة إذاعة جنوب أفريقيا (SABC)، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، بعد انفجار غازي فى منجم فحم غير مستخدم، فى مقاطعة مبومالانجا الشرقية جنوب افريقيا، بينما حوصر نحو 20 شخصًا تحت الأرض.

وكان قد وقع انفجار للغاز داخل منجم للفحم، أدى إلى محاصرة نحو 20 شخصًا تحت الأرض، وقالت تقارير،إن قرابة 42 شخصًا كانوا يحاولون - فيما يبدو - دخول المنجم لسرقة كابلات الكهرباء، غير أن الانفجار أدى إلى محاصرة بعض منهم، فيما تمكن آخرون من النجاة.