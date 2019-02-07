تعرّف على اسعار النفط في معاملاو اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - النفط والدولار الخليج 365 : استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الخميس فوق الستين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان60.52 دولارنفط مربان62.28 دولارالنفط العربي الخفيف62.74 دولارالنفط العربي الثقيل60.24 دولارنفط برنت60.42 دولار

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