العدس يزيد من هرمون السعادة لدى الفتيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت خبيرة التغذية ليمياء أحمد أن تناول العدس يساهم في زيادة هرمون السعادة، خاصة لدى الفتيات والسيدات، وقالت إن هناك كثيراً من الناس يجهلون فوائد العدس، إلا أنه يعتبر من أهم البقوليات التي تمد الجسم بكثير من الفوائد الصحية، ونادت ليمياء بضرورة تناول العدس في الفطور كطبق رئيسي، وكذلك تناوله قبل وجبتي الغداء والعشاء (كشوربة)، لأنه إلى جانب فوائده ورفعه لهرمون السعادة فإنه أيضاً يزيد من نضارة البشرة، ويضفي عليها حيوية، كما انه يقيوي الشعر ويمنع تساقطه ويحميه من التكسر والتقصف، إلى جانب ذلك يقوي الأظافر ويمنع تكسرها ، ومن ناحية طبية فإنه يسرع من عملية التئام الجروح وقطع النزيف، كما أنه يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وأيضاً ينظم وزن الجسم ويمنع السمنة، لأنه يمنح الإحساس بالشبع، خاصة إذا تم تناوله قبل الوجبات.

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