الجنيه السوداني يواصل تراجعة امام الدولار اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصل الجينه السوداني فقدان مكاسبه منذ ايام امام العملات الاجنبية في الاسواق الموازية تزامنا مع احتجاجات تمر بها السودان وسط ازمة سيولة نقدية متفاقمة .

وارتفع صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الخميس ليبلغ 64.45 جنيها كأعلى سعر صرف وصل اليه فيما بلغ ادنى سعر صرف في السوق السوداء للعملة الامريكية 63 جنيها للتعاملات النقدية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 07\02\2019م

العملة الصرف مقابل الجنيه وفقا لموقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 64.45 جنيه

الريال السعودي 17.20 جنيهاً