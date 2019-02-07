الاتحاد يوافق على تأجيل مباريات للهلال تقديرا لظروفه الافريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وافق اتحاد كرة القدم السوداني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مقترح اللجنة المنظمة للمسابقات حول تقدير ظروف نادي الهلال ومشاركته بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومنح الاتحاد السوداني، للجنة المسابقات، الضوء الأخضر بإعادة النظر وإحداث تغييرات في مباريات الهلال بالدوري الممتاز.

وكشف الفاتح باني، نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، في تصريحات خاصة لـ، أن المقترح، حدد كيفية تعديل مواعيد مباريات الهلال المتقاطعة مع مشاركاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وأوضح باني: “مجلس الاتحاد منحنا موجهات معينة حول إعادة برمجة مباريات الهلال، بحيث أن تلعب تلك المباريات المؤجلة خلال فترة الراحة ما بين دوري النخبة ودوري التحدي”.