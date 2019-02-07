وزير النفط والغاز يعترف بعدم وجود مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية يكفي ليومين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبد القادر، بعدم وجود مخزون استراتيجي حقيقي من المنتجات البترولية يكفي البلاد لمدة يومين، وأكد أن إنتاج المصفاة لا يغطي الاستهلاك اليومي المطلوب خاصة في منتج الجاز أويل.

وأعلن الوزير عن عجز في البنزين يبلغ800 طن متري في اليوم، والجاز أويل 4300 طن متري في اليوم، ووعد في تقرير تحصلت (الجريدة) عليه، قدمه امام اجتماع مغلق بلجنة الطاقة بالبرلمان امس، باستمرار المعاناة التي وصفها بـ (الشديدة) لتوفير المحروقات، بصورة سلسلة ترضي العاملين قبل المستهلكين.

وأكد أزهري تسرب حالة من الهلع وسط المسئولين المناط بهم الاشراف على الامداد لتخوفهم مما سيحدث غداً.

واعترف وزير النفط بعدم وضع الحكومة اعتباراً للأعطال الفجائية التي قد تتعرض لها المصفاة، وأشار الى اتخاذ اجراءات من جهات اخرى خارج الوزارة، تتسبب في تعثر وصول الكميات المطلوبة فتارة تتأخر في دفع المبالغ المطلوبة أو فتح وتعزيز الاعتمادات من الشركات المستوردة بالعطاءات أو بنظام الدفع الآجل وفق الاتفاق، وقال: التأخر في التفريغ يعرض الوزارة لغرامات كبيرة تصل الى 20000 دولار.

وأعلن وزير النفط والغاز والمعادن عن عجز في البنزين يبلغ800 طن متري، يتم تغطيته باستيراد باخرتين كل 3 أشهر، بينما يعادل الانتاج اليومي 3200 طن متري، فيما يبلغ الاستهلاك اليومي 4000 طن متري، اما الفجوة في الجاز أويل فتبلغ 4300 طن متري في اليوم يتم تغطيتها باستيراد 3 ناقلات في الشهر، حيث يبلغ الانتاج اليومي من المصفاة 4500 طن متري والاحتياجات 8800 طن متري.

وقدر الوزير الانتاج اليومي من البوتجاز من مصفاة الخرطوم بنحو 800 طن، قال إنه يكفي اكثر من 50% تقريباً من الاستهلاك الكلي للبلاد والباقي يتم تغطيته باستقبال ناقلة حمولة 5000 طن اسبوعياً، تأخرها يعني نقص في الاستهلاك لأنه يتم توزيع 90% من انتاج المصفاة لولاية الخرطوم والمتبقي القليل يوضع كمخزون استراتيجي للاستفادة منه في حالة تأخر الناقلات.

وذكر ازهري: (رغم ان نسبة التنفيذ في الثلاثة أشهر لم تتعد 90%، إلا أن هناك استقراراً تاماً في الغاز ولم تتلق الوزارة شكاوى كثيرة في عدم توفره في الخرطوم والولايات).

وأضاف أنه لا يرى مبرراً لما حدث في أزمة البنزين في ظل النسب العالية التي توزع، وعزا ذلك للشائعات وبعض الممارسات حيث تلجأ أية عربة لأخذ اكثر من احتياجاتها وتخزنها دون الحوجة لها، كما يخزن البعض في براميل وتباع للمستهلكين بأسعار عالية خاصة الولايات.

وشدد الوزير على ضرورة توفير سعات تخزينية كافية للغاز والبنزين في الجيلي والغاز في بورتسودان، ورفع السعات التخزينية للجاز أويل في بورتسودان الى 350.000 متر مكعب، وللغاز إلى 1500 طن متري في (القضارف، عطبرة ونيالا) وإلى 3000 طن متري في ربك.

وطالب أزهري بإجراء دراسات لتحديد حجم الاستهلاك الفعلي لكل الولايات والقطاعات الاستهلاكية من كهرباء، زراعة، نقل، صناعة، خدمات، وتقدم في نهاية تقريره بـ (5) توصيات أبرزها زيادة السعات التخزينية للبنزين في الخرطوم لتستوعب حصة شهر ونصفه على الاقل وبناء مخزون استراتيجي كافٍ وعدم التصرف فيه إلا للطوارئ.