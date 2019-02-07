اخبار الخليج 365 365/ نظمت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس، رحلتي طيران بين مطار القاهرة ومطاري عدن وسيئون في حضرموت، بعد موافقة قوات التحالف العربي، لنقل اليمنيين الراغبين في العودة إلى اليمن.
وأضافت المصادر أن الرحلات "حصلت على الموافقات اللازمة من قوات التحالف العربي، لعبور الأجواء اليمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يوافق على رحلتين بين القاهرة ومطاري عدن وسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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