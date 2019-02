الفاتح جبرا يكتب : مشكلة السيد معتز وحزبه الحاكم !

تذكرت وأنا أقرأ تصريحات السيد معتز موسى عن الفساد في اللقاء الذي نظمته صحيفة السوداني مؤخراً ذلك المقطع الذي ردده الطالب بهجت الأباصيري (عادل إمام) في مدرسة المشاغبين عندما قال لمعلمته عفت (سهير البابلي) مستنكراً عندما طلبت منه الوقوف:

( أوقف ؟؟ أوقف.. بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أوقف) !!

فقد أبرزت الزميلة السوداني تصريحات سيادته قائلة (حذر معتز من تعميم الأحكام والحديث عن كل حاكم فاسد) وأضاف (لا ينبغي أن يكون الحديث معمماً يسيء للناس، حيث لدينا أسرنا وأبناؤنا) منوهاً إلى أن لدى ذلك الفساد قانون يحاسب على تلك الحالات ويعتبر من أفضل القوانين في المنطقة وهو قانون (من أين لك هذا ؟) ، وأضاف حتى إذا لم تكن هناك بينة لكن شبهات قوية يمكن مصادرة أمواله بهذه الشبهات المتعاضدة ) .!!

مشكلة السيد معتز وحزبه الحاكم ورهطه وقومه أنهم يفترضون الغباء و(العوارة) في كل من عداهم ولا يستحون مطلقاً في لي عنق الحقائق وتزييف الواقع وإلا بربكم فما هذه التصريحات والأقوال التي يلقون بها غير مبالين بعد 30 سنة خدمة ؟ (كما قال الأباصيري) كان فيها الفساد هو السمة المميزة والطهر هو الاستثناء ولو شئنا لذكرنا للسيد معتز مئات الملفات التي تنضح فساداً موثقاً لكن عشان (نوريهو إنو كلامو ساي) فليحدثنا سيادته عن هذا الملف الذي بين أيدينا (ملف هيثرو) والذي يمثل أنموذجاً (فقط) لتستر (قومه) على الفساد علماً بأننا نذكرهم يومياً ولفترة قاربت العشر سنوات بضرورة تقديم الوالغين فيه إلى المحاكمة !!!!

بالطبع قضية بيع امتياز حق الهبوط والإقلاع وعدم توريد قيمته للخزينة العامة هو (عينة) فقط لقوة عين (رهط معتز) فما من قوم أطهار يصمتون على هكذا فساد وااااضح المعالم ومكتمل المستندات، وهنالك بالطبع (منازل السودان) بلندن وجنيف ووووو بقية ملفات الفساد (المنتنة) خلال هذه الحقبة التي استباح فيها القوم كل شيء !!

وفي خضم كل هذا الفساد (الموثق) يأتينا (معتز) منوهاً بأن لديهم قانوناً يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة لمحاربة الفساد (لا يا شيخ !!) .. طيب حاكمتو بيهو منووووووووو؟

هذا والله كلام فطير لا ينبغي أن يصدر عن مسؤول أبداً فأنت تعلم يا سعادتك (إنو القصة ما قوانين) وأن القصة هي (تطبيق) هذه القوانين وأن العدالة (كما قال الكفار) يجب أن (ترى)

to be seen لكننا للأسف الشديد انتظرنا نتائج الحملة الإصلاحية التي تم تبشيرنا بها قبل قرابة العام للقضاء على ما يعرف بالقطط السمان ممن استولوا على ممتلكات ومقدرات هذا الشعب الطيب (الغلبان) مستغلين نفوذهم وسطوتهم في المراكز المختلفة غير أنها لم تسفر عن شيء سوى تقديم (لصين) قاما بسرقة (مروحتين) من مستشفى !

لابد والبلاد تعيش هذه اللحظات المفصلية (كما يقول المحللون) أن نهمس في إذن (سيد معتز) وبقية القوم بأن واحدة من أهم العوامل التي قصمت ظهر الإنقاذ (ضمن عوامل أخرى) هي هذا الأسلوب (اللين) المتستر في التعامل مع الفساد و(النكران المتكرر) لوجوده رغم انتشاره في البر والبحر (والجو) فالفساد الذي ساد في عهدكم الميمون (ما عايز ليهو دليل) ، وقصة (العندو فساد يجيب الدليل) ده زي ما بيقولوا أولادنا (حنك بيش) .. والدليل (خط هيثرو ده ) !!

كسرة :

هسه كدي الفساد ده خليناهو (ورونا الكتل وليداتنا ديل منو؟) !!

كسرة ثابتة :

أخبار ملف خط هيثرو شنووو؟ 105 واو – (ليها ثمانية سنين وتسعة شهور)؟ .. فليستعد اللصوص !

الجريدة

