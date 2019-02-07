فنان شاب يتلقي عرضاً من إحدى الفضائيات لتقديم برنامج خلال رمضان

الخرطوم: تفاؤل العامري

كشف فنان شاب -فضل حجب اسمه- عن تقديم فضائية مشاهدة عرضاً له لتقديم برنامج خلال شهر رمضان المبارك وقال الفنان في تصريح خاص لـ(كوكتيل) إنه بدأ في دراسة العرض إلا أن عدداً من المقربين منه حذروه من مغبة الخطوة التي ربما تأتي بشكل سلبي على مشواره لافتاً إلى أنه مازال في حيرة من أمره. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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