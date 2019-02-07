عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 7 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: السوداني البشير: قانون النظام العام أحدث غبنًا وتطبيقه الخاطئ ضد الشريعة توجيه بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين لجنة برئاسة فريق أمن تصل كسلا للتحقيق في وفاة”المعلم” برلماني يطالب وزير النفط بالاستقالة لفشله في إنهاء صفوف الوقود توقيف صبي متهم باغتصاب طفلة وقتلها شنقًا بأم درمان الجريدة البشير يوجه باطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين فورًا المراجع العام يتهم وزارة الداخلية بتجنيب”299″ مليار و”414″ مليون جنيه مصرع “3” أشخاص إثر سقوط سيارة بركابها في النيل الأزرق بالدمازين النفط والغاز والمعادن: القطاع قادر على توفير”3″ مليارات دولار تشريعي الخرطوم: ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية تلقي”83″ مظلمة جهاز المغتربين والإحصاء يبحثان التعاون المشترك في مجال المعلومات آخر لحظة البشير: سنوقف العبث والابتزاز باسم قانون النظام العام الرئيس:” ظلمونا لما يقولوا دمرنا البلد” وأقرأ الغث والسمين في وسائل التواصل الاجتماعي مصرع”3″ أشخاص إثر سقوط سيارتهم في النيل إثيوبيا تنفي التهديد بقطع العلاقات مع السودان قيادي بالشعبي: علي الحاج جمد اجتماعات الهيئة القيادية تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية المجهر السياسي الرئيس يوجه بوقف العبث باسم قانون النظام العام والتعدي على حرمات المواطنين البشير يأمر بإطلاق سراح جميع الصحفيين وإلغاء الضرائب وزارة النفط:”800″ طن عجز البنزين و”4300″طن متري الجازولين يوميًا البرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق حول وفاة” أحمد الخير” بمعتقل الأمن الصيحة جهاز الأمن يوفد لجنة تقصي حقائق في حادثة معلم”خشم القربة” الأمم المتحدة: مشار سيعود إلى جوبا مايو القادم لتشكيل الحكومة الانتقالية المعادن تتعهد بتحقيق عائدات تقدر بـ”3″ مليارات دولار “العدل”: القانون يمنح وكلاء النيابة تفتيش حراسات الأمن التيار فريق إنقاذ يفشل في العثور على جثماني البحارين الغريقين إثيوبيا تنفي صحة تقارير عن تهديدها بقطع العلاقات مع السودان الأمن يوفد لجنة تقصي حقائق في حادثة المعلم”أحمد الخير” حكومة أفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة توقعان على اتفاق سلام في”بانقي” إزالة”78″ دكانًا بالسوق الشعبي لمصلحة موظفة نافذة الانتباهة قرار رئاسي بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين واشنطون: نتعاطى مع الخرطوم في أولويات أهمها حقوق الإنسان والحريات الدينية الحكومة: تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية رسميًا النيابة: عدد قتلى الاحتجاجات”31″

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 7 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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