عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 7 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة الجوهرة الرياضية

لحسم اصعب المواجهات فى الممتاز ملك الالقاب يشد الرحال الى كوستى لمواجهة الذئاب

الزعفورى يختار ١٩ لاعبا للمهمه ..يستبعد الثلاثي..والجنرال رئيسا للبعثه

نكانا” يحقق اول انتصار بالدورى وقرار ببرمجه مباريات الهلال بالممتاز بفترة الراحه

الفرسان يسقط المريخ بالتعادل بثنائيه كوفى والصينى ، وقلق وسط الانصار قبل لقاء الجزائرى

شكوك حول مشاركة النيجيرى أمام الذئاب

الهلال يتحسس أرضيه ملعب كوستى عصر اليوم

مازيمبي يشكو الافريقي للتونسي للفيفا والكاف

مقترح لاتحاد الكره تنظيم بطوله شبه قاريه

الاتحاد يستفسر فيفا حول مصير عقودات اللاعبين بالائحه القديمه

الهلال يرفع التمام للانصار وينجز المناوره الرئيسيه للذئاب

نزار يسبق الهلال فى الوصول للسودان

شانتير ينقذ الوصيف من الهزيمه امام اهلى الخرطوم

نكانا يفشل فى اقناع الكاف بجاهزية ملعبه )

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صحيفة الصدى

المريخ يقبل التعادل أمام الفرسان بعد مباراة ماراثونية وتألق لافت للغربال

مدرب المريخ : المباراة كانت صعبه. ….عانينا من ضغوط كبيرة وسندفع بتيري أمام الموردة

المريخ يعد بمعاملة راقية للمولودية ويخصص كورنثيا لإقامة البعثة

اللجنة المنظمة تفصل بين ثلاثة فرق في التأهيلي اليوم

العرفاوي : المباراة كانت صعبه للغاية وصعبنا مهمتنا بأيدينا

أرضية المريخ تظهر بصورة جيدة في مباراة الأمس

برهان تيه : على الجماهير ألا تتخوف من هذه المباراة لأن المريخ حقق دوافع معينه فيها

الملاعب

المريخ العاصمي يتعادل مع الأهلي الخرطوم بهدفين لكل باستاد المريخ

المريخ بورتسودان يستعد لمواجهة النيل حلفا السبت القادم باستاد بورتسودان