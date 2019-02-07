ليتك كالبابا يا شيخنا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من قلب احدي عواصم العدوان على الشعب اليمني المظلوم ، ومن احدي دول الحلف السعودي الأمريكي الصهيوني الذي يشن حربه على اليمن منذ اربعة سنوات ، وبعد صمت مخجل وسكوت غير مقبول من منظمات دولية إنسانية وحقوقية ، وبعد مأساة لم يسبق لها مثيل خرج صوت عال ومزمجر يعلن رفض استمرار الحرب على اليمن واصفا لها الكارثية المدمرة، ورغم أنه استنكر العدوان وفي نفس الوقت زار المعتدي مما عده البعض ازدواجية الا ان لكلامه من زاوية أخرى يعطيه أهمية ووزنا اخر باعتباره رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم واحد اكبر القيادات الدينية في العالم ومن أصحاب النفوذ والتأثير .

انه بابا الفاتيكان والحبر الاعظم وما كان لغيره أن يصدع بقول هكذا من دولة الإمارات التي تشكل أحد أركان العدوان الظالم على شعب رفض الانصياع لجبروت وطغيان المستكبرين .

واكد البابا ان عواقب الحرب على اليمن وغيره من دول الشرق الأوسط كارثية وبادية امام الاعين.

وقال عقب اجتماعه مع زعماء دولة الإمارات في أبوظبي، ان الحرب لا يمكن أن تؤدي لشيء سوى البؤس، والسلاح لا يجلب إلا الموت.

ودعا البابا الى الزام النفس بمعارضة منطق القوة المسلحة، ووقف الحروب في اليمن وليبيا وسوريا والعراق.

واضاف ان سباق التسلح وتمديد مناطق النفوذ والسياسات العدائية على حساب الآخرين لن تؤدي أبدا إلى الاستقرار.

انه موقف مقدر من الرجل وهو يمثل المرجعية الدينية العليا للعدد الأكبر من مسيحيي العالم وهو موقف جدير بالاحترام ويستحق الإشادة وفي نفس الوقت انه لمن المعيب جدا والمخجل أن تصدر هذه الكلمات من زعيم الكنيسة في العالم ولا نسمعها من شيخ الأزهر الذي يمثل هو الآخر زعامة ورمزا لعدد كبير من المسلمين في العالم وهو الذي يطرح نفسه ومؤسسته على انها واجهة للوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب ، ومن المخزي أن يكون الشيخ الدكتور احمد الطيب موجودا في الامارات وبمحضره يقول البابا كلمته هذه وتمنع السياسة شيخ الأزهر من الصدع بالحق والمناداة بوقف الحرب في اليمن ،

وفي الأنباء أن البابا وشيخ الأزهر أحمد الطيب قد وقعا على وثيقة تاريخية تدعو إلى مكافحة التطرف ولا ادري أليست هذه الحرب السعودية الإماراتية على اليمن اقوي مصاديق التطرف .

برافو بابا الفاتيكان وليتك شيخنا احمد الطيب كنت شجاعا مثله