التيار: إزالة”78″ دكانًا بالسوق الشعبي لمصلحة موظفة نافذة

الخرطوم: باج نيوز

في خطوة لقيت استهجانًا واسعًا، أزالت محلية أم درمان”78″ دكانًا بالسوق الشعبي دون أي إنذار مسبق بحسب إفادات تجار متضررين.

وقال تجار في تصريحات لصحيفة التيار الصادرة اليوم”الخميس” إن مجسمات المحال صدقت لهم منذ العام 1989، غير أن المحلية قالت إن الموقع تم تخصيصه لموظفة سابقة.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى لوقف قرار التنفيذ، كما رفضت وزارة العدل إنفاذ القرار المحلي.

ورأى التجار بأن التدخلات السياسية صارت تؤثر على مسار العدالة، وكشفوا عن جملة الخسائر المالية الناجمة عن الإزالة التي تقدر بـ”10″ مليارات جنيه، وتساءلوا” كيف يتم بيع”78″ دكانًا وتشريد التجار وأسرهم لمصلحة شخص واحد”.

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