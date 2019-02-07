لاتطلب من غيرك تحمل نتيجة اخطائك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في حديث له تناول السيد معتز موسى بعض جوانب الأزمة الحالية مركزا على أن انفصال جنوب السودان هو السبب الأول في الأزمة الاقتصادية الحالية إذ بسببه فقدت الدولة حوالى 90% من إيرادات النقد الأجنبي.

وطالب السيد المعتز أن ينظر المحتجون للأمر بموضوعية على أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذات الدولة بعد الانفصال…

انتهي ما أردنا التعليق عليه من كلامه ونقول :

انه حديث غير ذي جدوي يامعتز ولايخدم غرضا ولايسهم في حل فلماذا كثيرا ما يلجأ قادة حزبك – وهذه المرة الأولي التي نسمع منك فيها هذا الكلام – الى العزف على هذه الاسطوانة المشروخة ، وكأن الجمهور هو من يتحمل وزر فصل جنوب السودان لا انتم ، وكأن المحتجين هم من بدد ثروات البلد وعملوا على تضييع الأولويات ولم يهتموا بتوجيه الموارد الى أوجه الصرف الصحيحة حتي اذا حدث ماحدث كنا في مأمن مما نحن فيه الآن.

حزبك ياسيد معتز هو الذي لم يقدم للجنوبيين مايجعل الوحدة جاذبة ويدعوهم لاختيارها والتصويت لها فلماذا الحديث الان عن انفصال الجنوب وفقدان البلد لموارد النقد الأجنبي وكأن الانفصال قدر وقع من السماء ولم يكن أحد يتوقعه وليس هناك أحد مسؤول عنه .

حزبك ياسيد معتز فوق أنه لم ينجح في جذب الجنوبيين للوحدة فإنه ايضا فشل بشكل كامل في الاستفادة من عائدات النفط الضخمة التي كانت ترد بملايين الدولارات الى خزينة الدولة وكان يجب على الحكومة أن تهتم بتطوير عدة جهات ستدر على السودان أضعاف ما تتباكى عليه الآن من أموال نفط الجنوب الذي ذهب بسببكم وخذ مثلا الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين ولنكتف بها وانت تعلم لو أن ربع ايرادات نفط الجنوب صرفت عليها لكنا الان ليس فقط في وضع لا بأس به بل سنكون في مصاف الكبار الذين يساعدون الآخرين ويحلون مشاكلهم لا أنهم ينتظرون غيرهم ليساعدهم فهل عرفت ذلك ياسيد معتز ،وجه اللوم لحزبك وجماعتك ياسيد ولاتطلب من غيرك تحمل نتيجة اخطائك.