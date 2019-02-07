التزام الصمت مضر جدا فانتبهوا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اليوم نجد أنفسنا نطالع تصريحات واضحة جدا لمكتب رئيس وزراء العدو الصهيوني عن عزمه زيارة بلدنا وهو الأمر الذي مافتئ الصهاينة يرددونه ولايمر وقت الا ويعيدون طرقه ، والأخطر في هذا الحديث قولهم إن الرئيس البشير سيكون سعيدا لو مضت الأوضاع نحو التطبيع باعتباره مفتاح اصلاح العلاقات مع امريكا ، والرئيس البشير أحوج الان وأكثر من أي وقت مضى الى ما يقربه من امريكا بحسب قول ضابط الاستخبارات الإسرائيلي الرفيع الذي عهد إليه نتنياهو بالتفاوض مع الجهات المختصة أملا في التوصل إلى ما يمكن أن يجعل زيارته للسودان أمرا واقعا بحسب قوله.

ومن المثير للجدل أيضا قول الصهاينة ان الظروف والاحتجاجات الحالية قد لاتمكن البشير من استقبال نتنياهو لان هذا سيزيد النقمة عليه ويسرع بالتفاف الكثيرين حول المعارضة التي تقود الاحتجاجات مما يعني أن الرئيس البشير (بحسب الصهاينة ) ليس عنده ما يجعله يرفض من حيث المبدأ الصلح معهم إلا أن اضطراب الأوضاع يجعله خائفا من هذه الخطوة وان الظروف لو سارت بشكل أفضل فإنه سيجد نفسه غير محرج من التطبيع ، وهذا كلام خطير جدا يلزم الوقوف عنده طويلا والرد عليه فورا حتي لايتمادى الصهيوني في غيه وحتي لاتشتبه الأمور على السودانيين وعموم المشفقين على البلد اما هذا الصمت الرسمي والتجاهل الحكومي فإنه حتما ليس في مصلحة الحكومة ومضر بها ضررا بالغا فهل تعي الحكومة ذلك ام تواصل صمتها الغير مبرر.