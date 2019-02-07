وصول لجنة التحقيق في قضية مقتل المعلم أحمد الخير الى خشم القربة تزامنا مع مظاهرات طلابية

الخرطوم – التحرير:

علمت (التحرير) أن اللجنة التي كونها جهاز الأمن للتحقيق حول مقتل المعلم أحمد الخير وصلت اول امس الثلاثاء (5 فبراير 2019 )، إلى مدينة خشم القربة، واستمعت إلى إفادات أسرة الشهيد أحمد الخير، ورفقائه في المعتقل.

وقال مصدر لـ (التحرير): “إن اللجنة حققت أيضاً مع أفراد من جهاز الأمن محتجزين هناك”، وأشار المصدر إلى أن سيارة تتبع للشرطة العسكرية اقتادت عدداً من أفراد جهاز الأمن، وأن سيارات أخرى تتبع للجيش أحاطت بمكاتب الأمن.

وفي الأثناء سير طلاب المدارس الثانوية بمدينة خشم القربة تظاهرات جابت شوارع المدينة، واتجهت إلى مكاتب المحلية، ومن ثم إلى مكاتب جهاز الأمن، وطالب المتظاهرون بالقصاص من قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير، وأعلن المعلمون بالمدينة الدخول في إضراب مفتوح، ورفضوا إجراء الامتحان التجريبي.

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