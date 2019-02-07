البرلمان يؤكد حرصه على حفظ حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية

أكد المجلس الوطني حرصه على حفظ حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية وعدم تشريدهم وفقاً لقانون الهيئة، في وقت أعلن فيه مساندته لحقوق العاملين بالميناء الجنوبي والعمل مع جميع الجهات لاستيعاب العمال غير المستوعبين في الشركة التي ستعمل على تشغيل الميناء.
ودعا محمد أحمد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان بحسب (smc) وزارة النقل باشراك نقابة العاملين في مفاوضة الوزارة مع الشركة بشأن الاستيعاب، مطالباً الجهات ذات الصلة بالرعاية والتنمية الاجتماعية بالعمل لتوفير وسائل كسب عيش كريم للعمال، مؤكداً حرص المجلس على جمع كافة الأطراف والعمل على حل قضية العاملين بالميناء الجنوبي بهيئة المواني البحرية .
وكانت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان قد أعلنت عن عقد ملتقى لبحث قضية العاملين بالميناء الجنوبي بمشاركة كل الوزراء المختصين بغرض تقديم حلول والتزامات تجاه العاملين بالميناء.
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