شباب المريخ يؤكدون وقفتهم إلى جانب اللاعبين حافز مالي خاص لثنائي الأحمر أبوعشرين وضياء محجوب

كرم مجموعة من شباب المريخ على رأسهم القطب المريخي نزار محمد توم إلى جانب الباشمهندس طارق الشيخ والأستاذ هيثم كابو، حارس مرمى المريخ علي أبوعشرين، ولاعب وسط الفريق ضياء الدين محجوب وذلك نهار أمس “الثلاثاء” بأبراج النيلين بالخرطوم.

وقال قطب المريخ، نزار محمد توم، إن التكريم يعد دافعاً للثنائي وبقية لاعبي الفريق على تقديم مزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة، لافتا النظر إلى وقفهم الدائمة مع المريخ حتى يتجاوز الاستحقاقات المهمة التي يخوضها.

وبالمقابل، أثنى الزميل، هيثم كابو في مقدمة حديثه على مبادرة التكريم، وقال إنها تجيء في وقت مهم وحساس، مشيرا إلى أنهم وبرفقة شباب المبادرة رأوا ضرورة تحفيز اللاعبين أبوعشرين وضياء محجوب لأسباب مختلفة، إلا أن الشيء المشترك كان هو حجم المجهود الذي بذلوه خلال المباراة الماضية.

وأضاف كابو خلال حديثه مع اللاعبين أن جميع قاعدة الأحمر تعرف حجم الظروف التي يمر بها النادي إلا أن كل ذلك ينبغي أن يكون دافعاً للعطاء والاقتراب من الفريق، ودعمه ومؤازرته مشيرا إلى أن المقابلات القادمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وحالما حدث تكاتف وتعاون بين جميع فئات المجتمع المريخي فإن المطلوب سيتحقق على أرض الواقع.

من جانبه، أثنى حارس مرمى الأحمر، علي أبوعشرين، على مبادرة التكريم، وقال إنه استقبلها بترحاب ولم يتردد في تلبية الدعوة باعتبار أن القيمة المعنوية كبيرة للغاية وتؤكد أن المريخ مليء بالجماهير التي تقدر العطاء وتدفع بعجلة اللاعبين إلى الأمام.

وأشار أبوعشرين إلى أن جميع لاعبي الفريق يسعون لأجل تحقيق الانتصارات تلو الأخرى على صعيد جميع البطولات المحلية والخارجية.

واستعاد أبوعشرين ذكريات مباراة الذهاب أمام المولودية وقال إنها لم تكن سهلة، مشيرا إلى أن المريخ تعامل مع المباراة بشكل مختلف، لافتا النظر إلى أن الخصم كانت له دوافع ورغبة في تحقيق الفوز لكنهم بالمقابل استطاعوا أن يؤكدوا أفضليتهم من خلال الأداء الجاد داخل الملعب.

وراهن حارس مرمى الأحمر على مقدرتهم في الفوز خلال لقاء الإياب أمام بطل الجزائر إلا أنه عاد وأشار إلى أن المباراة المقبلة صعبة وتتطلب الدعم الجماهيري الكبير حتى ينجح الفريق في العبور إلى الأمام.