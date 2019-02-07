بعد زواج طليقها.. مريم حسين تظهر بلوك صادم

لفتت الفنانة ميريم حسين الأنظار بإطلالة مميزة جاءت بعد أن انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي على أنه حفل زفاف لطليقها السعودي فيصل الفيصل والذي تبين أنه شائعة.

وظهرت ​مريم حسين​ بشعر أسود طويل وملابس غريبة ما بين الشيفون والدانتيل وبنطال ضيق من الستراس. ولففت مريم حسين الأنظار بإطلالتها كثيراً وكأنها تعبر عن عدم اهتمامها بخبر زواج طليقها فيصل الفيصل.

لكن هذا المقطع ما كلن إلا فيديو لشاب سعودي مع عروس ويشبخ فيصل الفيصل إلى حدّ كبير.

يذكر أن الفنانة مريم حسين انفصلت عن طليقها فيصل الفيصل بعد عام من الزواج وبعد العديد من المشاكل التي حصلت بينهما إلا أنه أثمر ابنة إسمها "أميرة".