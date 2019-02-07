البشير يوجه باطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء "الأربعاء" خلال لقائه بقادة الأعلام ومراسلي القنوات الفضائية، باطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين.

وأقر الرئيس بان تدهور الأوضاع الاقتصادية من الاسباب التي دفعت الشباب الى الاحتجاج، وقال "أن الذين خرجوا الى الشوارع جيل تربى في رخاء النفط وصدمتهم الازمة الاقتصادية".

واشار البشير الى أن "معظم المحتجين من الشباب، والشابات الاكثر مشاركة في التظاهرات".

وانتقد البشير التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام، الذي ولد الغبن وسط الشباب السوداني.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة تطالب برحيل النظام، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.

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