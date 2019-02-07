شابات الجيل الجديد في حوار المستقبل المجتمع السوداني لا يحتاج إلى قانون للنظام العام

الخرطوم :

أكدت مجموعة من الفتيات والشابات، استضافتهم قناة النيل الأزرق، في برنامج (حوار المستقبل)، أن حواء السودان تتفوق على حواء العالم في كثير من المجالات، وأنها نالت قصب السبق في التعليم والمشاركة السياسية والاجتماعية، وتم الاتفاق خلال البرنامج الذي شهد نقاشاً مثيراً وآراء متباينة، قدمه الإعلامي، محمد عبد القادر علي، أن خروج فتيات السودان خلال الاحتجاجات الأخيرة كان لمطالب مشروعة اقرت بها الحكومة، إلا أن الأحزاب المعارضة استغلت تظاهرات الشابات والشباب لتصل إلى أهدافها الخاصة، وأن الحوار هو الحل الوحيد لقضايا السودان . واشتكت عضو حركة تحرير السودان جناح الوحدة، مودة يحيى، من سيطرة الرجال على المناصب القيادية في الأحزاب والحركات المسلحة وأن المرأة لم تصل إلى منصب رئيس الحزب أو الأمين العام، إلى جانب عدم إتاحة الفرصة للشابات والشباب في المقاعد القيادية، وقالت إن الظروف الاقتصادية والبطالة والفراغ كانت من أسباب خروج الجيل الجديد إلى الشارع للمطالبة بحياة كريمة، ونادت القيادية بحزب الإصلاح الوطني، وعضو المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان، تقوى صديق، بتنزيل مخرجات وثيقة الحوار الوطني المهمة إلى أرض الواقع خاصة المتعلقة بالشباب، وقالت إن المرأة السودانية مع أنها متعلمة وطموحة ومبدعة إلا أنها لم تجد حظها في المساواة السياسية مع الرجل، رغم تاريخها النضالي الكبير، وأنها لا زالت مقيدة بقيود عادات وتقاليد قديمة وسيطرة للرجال،

وناشدت عضو المؤتمر الوطني، والأستاذة الجامعية، نادية عبد الباقي، رئاسة الجمهورية، بإلغاء قانون النظام العام، وقالت إن المجتمع السوداني لا يحتاجه، ووصفته بأكثر المجتمعات التزاماً وتمسكاً بالقيم والمبادئ، مشيرة إلى أن الشارع العام يخلو من الأزياء الفاضحة والممارسات غير الأخلاقية، مبينة أن المرأة رغم تأثرها بالظروف الاقتصادية الأخيرة إلا أنها ظلت مدرسة تخرج الأجيال السليمة والطيبة والقوية، وتمثل السودان في المحافل الدولية، وقالت إن حزبها اهتم بالمرأة ومنحها حقها في السلطة التشريعية والتنفيدية خاصة في حكومة الوفاق الوطني الحالية، واهتم بالشابات والشباب ومنحهم المقاعد المتقدمة من باب تواصل الأجيال، وهو ما فشلت فيه الأحزاب الأخرى، وناشدت المحامية، منى محمد أحمد، الدولة بتوفير مجانية التعليم للجميع وفتح

فرص التوظيف للشباب بالتساوي، مشيرة إلى أن قوانين المجتمع السوداني المتعارف عليها وسط الأفراد والأسر، خاصة في مجال حفظ حقوق المرأة أقوى بكثير من كل القوانين الأخرى. وانتقدت الشاعرة والإعلامية، فاطمة المهدي، خروج الشابات إلى الشارع، وقالت إنها ضد التظاهرات الأخيرة والعنف والتخريب، ومع الحوار، وقالت إن السلام والأمن والاستقرار الذي ينعم به السودان غير موجود في أي من دول العالم، إن المرأة السودانية وجدت كل حقوقها في المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، وتتمسك بالدين الإسلامي وتتمتع بحرية كاملة لا تتوفر لكل نساء العالم، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على الجهد الشعبي في التطوير وعدم الاعتماد الكلي على الحكومة . وأوضحت الناشطة في مجال السوشيال ميديا، ملاذ كمال آفرو، أن الانترنت منح الشابة السودانية مزيدا من الثقة في إبداء الرأي والرأي الآخر، وقالت إن اغلب الفتيات من جيلها بعيدات عن السياسة، وإنها شخصياً لا تريد الانتماء لأي من الأحزاب، وتفضل العمل العام من أجل الوطن.

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