إليكم بعض الأمور التي يجب تجنبها للإبتعاد قدر الإمكان عن مشكلة الغازات: * التحدث أثناء تناول الطعام. * تناول الطعام على عجلٍ. * التدخين أو مضغ التبغ. * مضغ العلكة. * شرب المشروبات الغازية. * تناول أطعمة تحتوي على السوربيتول أو الفركتوز. * رشف المشروبات الساخنة. يعاني كثيرون من مشكلة غازات البطن، التي ترجع أسبابها الى عوامل متنوعة، ومنها الإمساك أو الإلتهاب في الامعاء أو السكري وغيرها من الأمراض. وهناك الكثير من الجهود التي يمكن القيام بها لتلافي مشكلة الغازات، ومنها تناول الطعام ببطء، وإعادة تثبيت جسر الأسنان أو أي أدوات مثبتة بطريقة سيئة على الأسنان، وكذلك تصريف إحتقان الأنف.

كانت هذه تفاصيل خبر غازات البطن.. تخلصوا منها على الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.