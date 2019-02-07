ترامب: دول التحالف نجحت في إقصاء "داعش" من سوريا والعراق

وأوضح ترامب، أنه تم تفكيك شبكة التنظيم المتطرف بالكامل، مضيفاً "قتلنا الكثير من قيادات تنظيم داعش في العراق وسوريا"، كما أشار إلى أنه تم تحرير 5 ملايين مدني من سطوة التنظيم الإرهابي. وتوقع الرئيس الأمريكي استعادة 100% من الأراضي التي يسيطر عليها داعش الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن بقايا التنظيم قد تكون خطيرة، مؤكداً أن قوات التحالف ستواصل العمل على ملاحقة خلايا داعش النائمة.

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