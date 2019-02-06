جوايدو يرسل وفدًا إلى إيطاليا

اخبار الخليج 365 365/ يرسل المعارض الفنزويلي خوان جوايدو في الأيام المقبلة، وفداً إلى روما للقاء المسؤولين السياسيين في الحكومة الإيطالية الشعبوية ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو.

وأعلن وزير الداخلية سالفيني أنه سيستقبل هذا الوفد الإثنين المقبل، ولم تعترف إيطاليا بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا بخلاف دول أوروبية عديدة.

وفي رسالته التي وزعها سالفيني على الصحافيين، قال غوايدو إنه "يريد إرسال وفد رسمي إلى إيطاليا في أسرع وقت، لعرض خطة عمله لإحياء الديموقراطية في فنزويلا عبر إجراء انتخابات حرة ومستقلة، وتهدف الخطة أيضاً إلى معالجة الأزمة الإنسانية الراهنة التي تطاول جميع الفنزويليين وأكثر من 100 ألف إيطالي يقيمون في فنزويلا".

وأكد متحدث باسم دي مايو، أن الأخير تلقى هذه الرسالة بدوره من دون أن يوضح مضمون رده، ويدعو سالفيني إلى عودة الديموقراطية لفنزويلا "لأنه ينبغي شطب كل الأنظمة الشيوعية من على وجه الأرض".

وفي المقابل، تتبنى حركة خمس نجوم موقفاً أكثر التباساً، وقال أحد قادتها اليساندرو دي باتيستا إن "كمية الديموقراطية التي نسعى لتصديرها إلى بلد ما مرتبطة مباشرة بكمية النفط التي يحويها، ينبغي التحلي بالشجاعة للبقاء على الحياد".

ومن جهته، دعا الرئيس سيرجيو ماتاريلا أول أمس الإثنين إيطاليا إلى "إظهار مسؤولية ووضوح ضمن نهج نتشاطره مع جميع حلفائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي".