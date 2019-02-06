واشنطن تطالب مادورو السماح بدخول المساعدات

اخبار الخليج 365 365/ اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، نظام نيكولاس مادورو بمنع المساعدات الإنسانية من دخول فنزويلا، وخصوصاً تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع معسكر الرئيس الانتقالي خوان جوايدو.

وكتب بومبيو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الشعب الفنزويلي في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية، تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدته، لكن جيش فنزويلا بأمر من مادورو يمنع المساعدة التي تنقلها شاحنات وسفن"، وأضاف "على نظام مادورو أن يسمح بوصول المساعدات إلى الشعب الجائع".