الرزيقي يطالب بـ"صحافة" حرة بلا قيود

طالب رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، الصادق الرزيقي، بأن تكون الصحافة حرة من غير رقابة قبلية وبلا قيود، ودعا إلى ضرورة أن تلعب الدولة دوراً مهماً تجاه الصحافة والإعلام خاصة رفع الضرائب. كما طالب الرزيقي خلال لقاء رئيس الجمهورية، عمر البشير، مساء الأربعاء ببيت الضيافة، قادة الأجهزة الإعلامية ورؤساء التحرير وكتاب الأعمدة الصحفية، طالب بحل الإشكالات الاقتصادية التي تواجه الصحافة.

واستعرض جهود ودور الإعلام في القضايا الوطنية وفي الأزمات.

إلى ذلك أكد عدد من المتحدثين في اللقاء، أن هناك مشاكل اقتصادية حقيقية تواجه البلاد وضرورة العمل على حلها ومعالجتها.

وذكروا أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن من ورائها أحزاب سياسية، ودعوا إلى إجراء الحوار معهم .

وطالبوا بإتاحة الفرصة للأجهزة الإعلامية العالمية المعتمدة لإيصال المعلومات بشكل صحيح، مشيرين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت متاحة بشكل كبير.