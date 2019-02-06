الرزيقي يطالب بـ"صحافة" حرة بلا قيود

واستعرض جهود ودور الإعلام في القضايا الوطنية وفي الأزمات.
إلى ذلك أكد عدد من المتحدثين في اللقاء، أن هناك مشاكل اقتصادية حقيقية تواجه البلاد وضرورة العمل على حلها ومعالجتها.
وذكروا أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن من ورائها أحزاب سياسية، ودعوا إلى إجراء الحوار معهم .وطالبوا بإتاحة الفرصة للأجهزة الإعلامية العالمية المعتمدة لإيصال المعلومات بشكل صحيح، مشيرين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت متاحة بشكل كبير.
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