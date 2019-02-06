اخبار الخليج 365 365/ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت الاسطورة livehd7 كورة كول كورة لايف الشبكة، يلتقي برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو مُثير في نصف نهائي كأس أسبانيا، وينتظر جماهير الكرة العالمية انطلاق المباراة بشكل كبير، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز الأول في الكلاسيكو مع مدربه الجديد بينما يأبى برشلونة ذلك ويسعى لتحقيق الفوز الغالي على ملعبه ووسط جماهيره.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت غرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى والثالثة بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي.Watch live video from euhbvuiejlhen on www.twitch.tv
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.