الشيخ خليفة يمنح السكرتير الشخصي للبابا وسام زايد الثاني

اخبار الخليج 365 365/ قدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ، وسام الدرجة الأولى من زايد الثاني على المونسنيور يانيس غيد ، الأمين الشخصي لقداسة البابا فرانسيس ، رئيس الكنيسة الكاثوليكية تقديراً لجهوده المؤدية إلى نجاح رحلة السلام و مبادرات نشر ثقافة التعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الوسام إلى المونسنيور غيد خلال الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس إلى الإمارات في الفترة 3-5 فبراير.

وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للدور الذي لعبه السكرتير الشخصي للبابا في تعزيز ثقافة وقيم الأخوة والوئام والتعايش بين الناس ، وأبرز أهمية إلقاء الضوء على دور رجال السلام والتسامح والأخوة. كما دعا سموه إلى تكريمهم لما بذلوه من جهود في هذا الصدد.

ومن جانبه ، أعرب المونسنيور غيد عن سعادته بتكريمه بهذا الأمر ، وأشاد بالدور الإماراتي في نشر القيم الإنسانية لمختلف الأديان لتعزيز الخير والتعاون ومساعدة الآخرين وقبولهم.