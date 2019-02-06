سقوط صاروخ فلسطيني داخل قطاع غزة بعد فشل إطلاقه

ومن جانبه، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن "الصاروخ سقط بالقرب من السياج الفاصل، دون أنْ يبلغ عن وقوع إصابات، وإن صافرات الإنذار لم تطلق بشكل مقصود، لأن القذيفة لم تجتاز السياج الحدودي لتصل إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ الذي جاء بالتزامن مع حوارات تجريها، حركتا حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة، لبحث ملف التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل.
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