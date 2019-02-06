نواب يطالبون الحكومة بإجراء حوار مع تجمع المهنيين السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب “نواب الحوار” بالبرلمان السوداني، يوم الأربعاء، الحكومة بإجراء حوار مع “تجمع المهنيين السودانيين” وهو كيان نقابي معارض يقود الاحتجاجات بالبلاد، فضلاً عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، ومشيعي الفتن بمواقع التواصل الاجتماعية.

ودخل نواب الحوار إلى قبة البرلمان بواسطة التعيين على يد الرئيس عمر البشير، بناء على توصيات صادرة عن مؤتمر الحوار الوطني.

وطالب تجمع نواب الحوار الوطني في بيان تلاه عثمان أبو المجد في مؤتمر صحفي بالبرلمان، الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين “أصحاب المطالب المشروعة”.

وأكد نواب الحوار بالمؤتمر “17 نائباً” أحقية المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المسنودة بالقانون والدستور مع ضرورة تطبيق القانون على الخارجين عنه لتلافي عمليات التخريب.

وقال البيان: “خروج المواطنين من أجل العيش الكريم حق مشروع لكن دون تخريب”.

وبحسب إحصائيات حكومية فقد لقي 29 مواطن حتفهم إبان الاحتجاجات التي ابتدرت بالمناداة بتحسين الظروف الاقتصادية ثم ما لبثت أن تحولت للمطالبة برحيل النظام.

وطالب النواب الحكومة باستبعاد الأحزاب “التي أعلنت فض شراكتها مع حزب المؤتمر الوطني والخروج من الحكومة من المشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية”.

وأمنَّ النواب على قومية وحيادية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وطالبوا بعدم الزج بها في صراعات القوى السياسية.

وقال النواب في بيانهم أنهم يعلنون وقوفهم اللامحدود لتحقيق المطالب المشروعة للمواطن من خدمات وعيش كريم وتحقيق الأمن والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وشدد ممثل الحركات المسلحة عبد الباقي قرفة، على ضرورة جلوس الحكومة مع تجمع المهنيين لمحاورته وتقديم تنازلات من أجل الحفاظ على أمن السودان، وقال إن الأحزاب المنسحبة من الحكومة.