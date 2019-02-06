أبراهومة : هدفنا التأهل إلى دوري (النخبه)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف المدير الفني للهلال الأبيض إبراهيم حسين (أبراهومة) أنه سعيد لعودة الروح القتالية للاعبيه في مباراة الخرطوم الوطني الأول من أمس في الدوري الممتاز. وأن الانتصار سيسهم في توفير بيئة مثالية وتدعم استقرار النادي وامتدح مدرب هلال الأبيض الجماهير التي أتت لمساندة اللاعبين ، مبينًا أن الزاد الجماهير يبقى الأهم في المرحلة القادمة. وأضاف حسمنا مباراة الخرطوم الوطني، وأمامنا العديد من التحديات التي تنتظرنا في المنافسة ، وعلينا القتال فيها حتى نتأهل إلى دوري النخبة.

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