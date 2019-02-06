رسمياً…السودان يرفع الحظر المفروض على البضائع والسلع المصرية

شهاب محمد - الخرطوم - خضر وفاكهة الخليج 365 : ذكرت قناة «العربية» أن السلطات السودانية رفعت رسميا الحظر المفروض عن البضائع والسلع المصرية. واكد متحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة السودانية أنه «في حالة مخالفة السلع والمنتجات للمواصفات والإشتراطات الصحية وقوانين البلاد سيتم إيقافها وعدم السماح بدخولها»، مشيراً إلى أنه «يمكن لأي شخص لديه سجل تجاري أن يستورد سلع ومنتجات من دولة مصر»، موضحاً أن «عمليتيّ الإستيراد والتصدير ستكون عبر الشركات وأسماء الأعمال المُسجّلة تجارياً فقط».

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