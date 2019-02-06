“الأبحاث الجيولوجية” تحقق ربط 152% خلال 2018

كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، محمد أبوفاطمة عبدالله، أن الهيئة حققت خلال العام 2018، نسبة 152% من الربط المقرر لها من الإيرادات، كما أوفت بمطلوبات وزارة المالية من الإيرادات بنسبة 100%.

واستعرض خلال مخاطبته احتفال الهيئة بحصاد العام المنصرم، الأربعاء، أداء الهيئة في المحاور الفنية والإدارية والمالية وبناء القدرات من خلال التدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية وتحديث الخارطة الجيولوجية والاستثمارية.

ونوه عبدالله إلى خروج أكثر من 70 مأمورية للتخريط الجيولوجي خلال العام، وتوقيع أكثر من 20 اتفاقية امتياز و37 عقد تعدين صغير، بجانب تجهيز أكثر من 10 آلاف عينة تحليل جيولوجي وكيميائي.

وأشار بحسب الشروق – إلى أنه تم تصميم موقع إلكتروني للهيئة، كما تم إدخال الخرائط في نظام الأرشفة الإلكترونية.

وتناول عبدالله ملامح من خطة 2019، والرامية لتعزيز الكادر الفني بتعيين أكثر من 2000 من الكوادر الفنية والإدارية، بجانب امتلاك قمر اصطناعي وطائرة للمسح الجيولوجي والعمل على توطين صناعة الجبص وإزالة التقاطعات مع الولايات.

من جهته أكد وكيل وزارة النفط والغاز والمعادن، عبدالجابر عثمان، قدرة القطاع على تحمل المسؤولية التي ألقاها عليه مجلس الوزراء بتوفير 3 مليارات دولار لسد فجوة الميزان الخارجي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)