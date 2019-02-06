الفرسان يفرضون التعادل على المريخ

فرض الأهلي الخرطوم، التعادل الإيجابي (2/2) على حساب مضيفه المريخ في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على القلعة الحمراء ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لدوري سوداني الممتاز ورفع المريخ رصيده إلى 24 نقطة متمسكاً بالصدارة ورفع الفرسان رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز السابع للمجموعة الأولى. وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء مع أفضلية نسبية في شوطها الأول من الأهلي الخرطوم وسجل هدفي المريخ محمد عبدالرحمن وضياء الدين وللأهلي كوفي كوامي وعماد الصيني.
وضمن المريخ رسمياً التأهل لدوري النخبة فيما فقد الفرسان فرصة المشاركة في دوري النخبة وسيكررون سيناريو الموسم الماضي بلعب دوري التحدي من أجل تأمين بقائه في الممتاز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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