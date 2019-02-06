(83) مظلمة للعاملين بالخرطوم

وأوصى تقرير لجنة التشريع والحكم المحلي بتشريع الولاية، حول تقرير أداء الديوان للعام 2018 وخطة عمله للعام 2019 قدمته، ستنا آدم يحيى، رئيسة اللجنة، أوصى بأهمية نشر الوعي المعرفي بقوانين الخدمة المدنية وسط العاملين عبر الوسائط الإعلامية ودعم أنشطة الثقافة العمالية.
ونوه إلى تخصيص مشروع ضمن موازنة العام 2019 لصيانة مقر الديوان مع إحكام الرقابة الإدارية داخل الوحدات فيما يخص السلطة التقديرية.
وشدد التقرير على أهمية تفعيل دور لجان الرقابة المالية بالوحدات.يُشار إلى أن مجلس تشريعي وﻻية الخرطوم، قد أجاز في جلسته الأربعاء برئاسة المهندس صديق علي الشيخ، رئيس المجلس، تقرير لجنة التشريع والحكم المحلي.
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