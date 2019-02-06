فرنسا تقصف ميليشيات مسلحة في تشاد

اخبار الخليج 365 365/ أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، قصف ميليشيات مسلحة في تشاد قادمة من طرابلس.
وأوضح الجيش الفرنسي، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، أنه تم توجيه ضربات جوية فرنسية في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا.
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