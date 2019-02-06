الصحة تؤكد الالتزام يتنفيذ موازنة البرامج

أكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة، سعاد الكارب، التزامها بتنفيذ موازنة البرامج التي وضعتها الدولة هذا العام بديلا لموازنة المشروعات، وقالت إن وزارتها من أوائل الوزارات التي أنجزت موازنة البرامج بطريقة مميزة.

وأوضحت الكارب خلال مخاطبتها ختام اجتماع التخطيط السنوي، الاربعاء، أن القطاع الصحي تبنى مفهوم الخطة الواحدة لتحقيق هدف (خطة واحدة، موزانة واحدة وتقرير واحد).

وأشارت إلى أنه من دون تخطيط سليم وتنفيذ سليم لا يمكن للصحة ولا للمؤشرات الصحية أن تتحسن في البلاد، ولا يمكن أن تسير في ركاب الدول المتقدمة دون تخطيط سليم.

وأفادت أن الاجتماع انعقد بمشاركة الشركاء الدوليين من مانحين ومنظمات أمم متحدة وشركاء محليين من وزارات وهيئات هدف إلى الخروج بخطة واحدة للقطاع الصحي بكامله للعام 2019م متفق عليها وتم إعدادها بمشاورات واسعة بين جميع القطاعات حتى لا تتشتت الجهود وتضيع الموارد.

وقالت الكارب أن الخطة الواحدة التي وضعتها الوزارة يجب أن تبقيها في الوزارات الولايئة والقطاعات ذات الصلة بالعمل الصحي وجميع الشركاء وأصحاب المصلحة بما يمكن جميع الشركاء من محاسبة بعضهم البعض على الأداء والإنجاز.