قبل الكلاسيكو بساعات.. "الكامب نو" تتزين باعلام برشلونة

اخبار الخليج 365 365/ يلتقي نادي برشلونة ضد منافسه ريال مدريد مساء اليوم، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
ويزين ملعب الكامب نو باعلام البارسا قبل الكلاسيكو بساعات، حيث تم توزيع 80 الف علم على كراسي الملعب قبل حضور الجماهير.
ومن المتوقع أن يمتلئ الملعب بجماهير برشلونة في مواجهة ريال مدريد، والتي تعد المواجهة الأبرز في تاريخ إسبانيا وعالم كرة القدم.
ويسعى البارسا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لمساعدته في مبارة الاياب لبلوغ نهائي كاس الملك.
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