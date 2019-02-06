الخرطوم: باج نيوز
حسم التعادل بهدفين لكلٍ نتيجة مباراة المريخ ونظيره الأهلي الخرطوم ضمن بطولة الدوري الممتاز لحساب المرحلة العاشرة من المنافسة.
وبكّر الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب كوفي أكوامي، قبل أن يدرك ضياء الدين محجوب التعادل مع بداية الشوط الثاني، وعزز الأحمر تقدمه عن طريق محمد عبد الرحمن، ليدرك الأهلي التعادل في نهاية اللقاء عن طريق يوسف الصيني.
ورفع الأحمر رصيده إلى”24″ نقطة، أما أهلي الخرطوم فوصل إلى النقطة الثامنة.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يسقط مجددا في الدوري الممتاز أمام الأهلي الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.