كل عشاق كرة القدم ينتظرون بفارق الصبر كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك . قبل بدء اللقاء المرتقب والتحدي الكبير بين الغريمين ودون الغوص اكثر في التفاصيل نستعرض لكم اهم التشكيلات التي استعرضتها الصحف الاسبانية وهي متوقعه وليست رسمية حتى اللحظة التشكيلة المتوقعه من صحيفة sport بحسب موقع هاي كوره . الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : تشكيلة الكلاسيكو … برشلونة وريال مدريد لقاء التحدي …! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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