سيارة تهوي بركابها في النيل الأزرق بالدمازين

لقي “3” أشخاص مصرعهم، بعد أن هوت سيارة كانت تقلهم، مباشرة في مياه النيل الأزرق، وذلك على جسر “الروصيرص- الدمازين”، في ولاية النيل الأزرق، وانحرفت السيارة عن مسارها لتتخطى الحاجز وتسقط نحو المياه.

وشدّدت رئيسة لجنة القانون والبنى التحتية والسلام بمجلس تشريعي الولاية، انتصار عمر، خلال تفقدها رفقة أعضاء اللجنة، جسر “الروصيرص- الدمازين”، على ضرورة إيجاد معالجات عاجلة لصيانة وتأهيل السور الحديدي.

وأكدت على أهمية العمل سريعاً في ضمان سلامة المواطنين.

وأمنت اللجنة بحسب شبكة الشروق – على أهمية المعالجة العاجلة للأجزاء المتهالكة والضعيفة بالسور، ومراعاة تحقيق شروط الأمان والمتانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)