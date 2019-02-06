الرئيس الأوكراني السابق: وجود معلومات عن خطط لاغتياله

اخبار الخليج 365 365/ أكد الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش، أن هناك معلومات عن وجود خطط لاغتياله.

وقال يانكوفيتش، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الأربعاء: "مثل هذه المعلومات تتوارد ليس بشأني فحسب، بل وعن سياسيين آخرين، كانت هناك معلومات مماثلة عن أحد المرشحين من مقاطعة زابوروجيه".

وفي سياق متصل، قال يانكوفيتش إن الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو لن يكون قادرا على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة إلا عن طريق التزوير.

وأضاف أن فرص بوروشينكو في الفوز خلال الانتخابات الرئاسية صفر بسبب أنه رجل أعمال وليس رجل دولة..مشيرا إلى أن أولويات بوروشينكو هي حصد المكاسب الشخصية وتحقيق الربح لصالحه أولا.