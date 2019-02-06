بسبب الطقس السيئ.. وفيات وإصابات في حوادث بمصر

اخبار الخليج 365 365/ شهدت بعض الطرق السريعة والصحراوية في جمهورية مصر العربية، العديد من الحوادث بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.

ففي أسوان لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم على الطريق الغربي بمدخل قرية الكوبانية، وشهدت القاهرة حادث دهس سيارة ملاكي لشخصين أثناء عبور طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، أسفر عن وفاتهما وتحرر المحضر الذي يحمل رقم 674 لسنة 2019، وإحالته للنيابة التي صرحت بدفن الجثتين واستعجلت تحريات المباحث.

وظهرت كثافات مرورية بطريق الزعفرانة السويس بسبب مصرع شخص وأصيب 15 آخرون في حادثين متفرقين بطريق "السويس - القاهرة"، و"السويس - الزعفرانة".

وفى سياق متصل، أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الكريمات الصحراوي في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن خيّمت شبورة مائية على الطريق، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية، حفاظاً على سلامة قائدي السيارات.