مصر.. عاطل يمزق جسد حداد بسبب مبلغ مالي

اخبار الخليج 365 365/ طعن عامل، حداد، بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما؛ بسبب الخلافات المالية بمصر، وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بوصول "إسلام ع." 23 عاما، حداد، إلى مستشفى قليوب مصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبالفحص وسؤال المصاب اتهم كل من "أحمد ح." 20 عاما عاطل، و"محمود أ." بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها بسبب الخلاف على مبلغ مالي مستحق له نظير قيامه بعمل إصلاحات داخل محل سكن المتهم الأول، وحال مطالبته بدفع المبلغ المالي المستحق له في حضور الثاني حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها كلا منهما عليه بالضرب.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين، واتهم المصاب بإحداث إصابته وتولت النيابة التحقيق.