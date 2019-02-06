عاجل.. بيان ناري من الأهلي المصري علي اتحاد الكرة

اخبار الخليج 365 365/ أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا، للرد على قرارات اجتماع اتحاد الكرة المصري، مع رؤساء الأندية بالدوري المصري، والذي تم عقده اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي:

قال مجلس النادي الأهلي في بيانه: أن " تصريحات اتحاد الكرة تخالف الخطاب الرسمي المرسل لأندية الدوري العام، وتخالف القرارات القارية والأولمبية في تصريحات مجافية للحقيقة ".

وأكد المجلس الأحمر، أن أحمد مجاهد عضو اتحاد كرة القدم والمتحدث الرسمي للاتحاد، قال إن الجلسة التي عقدت في مصر الإتحاد اليوم تعتبر جلسة "تنسيقية" ودية وليست رسمية، وبالتالي يحق لرئيس نادي الزمالك حضورها بلا أدنى مشكلة.

وأضاف البيان: أن " تصريحات مجاهد خالفت الخطاب الرسمي المرسل لأندية الدوري العام، والموقع من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم، والتي حملت دعوة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لرئيس النادي الأهلي، لحضور اجتماع بمقر اتحاد الكرة في الثانية مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير لبحث كافة الأمور المتعلقة بمسابقة الدوري العام 2018/2019، من أجل إتخاذ القرار المناسب بشأنها ".