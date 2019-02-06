بنجلاديش: إغلاق الحدود بعد تدفق 200 بوذي من ميانمار

اخبار الخليج 365 365/ أغلقت بنجلاديش حدودها الجنوبية الشرقية بعد فرار أكثر من 200 شخص ينتمون للطائفة البوذية من ولاية تشين الواقعة في غرب ميانمار، إثر اشتداد حدة القتال هناك بين قوات الأمن والمتمردين، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.

وعقب لقائه مع الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، قال وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن في تصريحات صحفية: "لقد أغلقنا الحدود لوقف تدفق المزيد من ميانمار"، وأضاف بأنه أحيط علماً بأن هناك جماعات عرقية ودينية، من بينهم أشخاص ينتمون للطائفة البوذية والهندوسية، تحاول دخول بنغلاديش طلباً للأمان.