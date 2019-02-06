رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية

ذكرت قناة «العربية» أن السلطات السودانية رفعت رسميا الحظر المفروض عن البضائع والسلع المصرية. وأكد متحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة السودانية أنه «في حالة مخالفة السلع والمنتجات للمواصفات والاشتراطات الصحية وقوانين البلاد سيتم إيقافها وعدم السماح بدخولها»، مشيراً إلى أنه «يمكن لأي شخص لديه سجل تجاري أن يستورد سلع ومنتجات من دولة مصر»، موضحاً أن «عمليتيّ الاستيراد والتصدير ستكون عبر الشركات وأسماء الأعمال المُسجّلة تجارياً فقط».

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